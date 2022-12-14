Eğitim Sen Çorum Şubesi, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirilmesini protesto etti.

Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri Sema Yılmaz, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e yönelik cinsel istismar suçlamasına dair yaptığı açıklamada Yılmaz açıklamasında, “6 yaşındaki çocuğun ailesinin de içerisinde olduğu failler eli ile istismar edilmesi haberi tarikatların geldiği noktanın mızrağın çuvala sığmadığı noktadadır” dedi.

Olayı ortaya çıkartan gazetecinin tutuklanmasını talep etmenin siyasal islamın ulaştığı fütursuzluğu gözler önüne serdiğini ifade eden Yılmaz, “Soruyoruz tarikatlar bu gücü nereden alıyorlar. Dün 40 tane kız çocuğunu bir yurda kilitleyip canlı canlı yakanlar, Ensar Vakfı’nda sayısız çocuk istismara uğrarken, ‘Bir kereden bir şey olmaz diyenler’, Enes Kara’nın ‘Beni bu karanlıkta yaşamaya mecbur bıraktılar’ sözlerine kulağını tıkayanlar, bu gün 6 yaşında ir çocuğun gericiliğe, yobazlığa bir kurban gibi sunulmasına kararlı ve güçlü bir ses çıkarmıyor.

Failin 14 yaşında doktor çabası ile aldığı istismar raporunun nasıl yargı sürecinde değiştirildiğine dair tek bir söz söylemiyor.

Eğitim Sen Şube binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK Dönem Sözcüsü, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel ve Eğitim Sen önceki dönem Şube Başkanı Mehmet Öztürk ile sendika üyeleri de destek verdi.

