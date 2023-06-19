Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen “2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu” din görevlilerinin de desteğiyle devam ediyor.

Bu kapsamda İl Müftülüğü’ne gelen İmam Talip Çubuk, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı torunlarının Akika kurbanlarının ücretini makbuz karşılığı teslim etti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, din görevlisinin anlamlı bağışından ötürü teşekkür ederek Cenabı Hak’tan torunlarına sağlıklı, huzurlu, imanlı, ihlaslı uzun ömürler nasip etmesini diledi.