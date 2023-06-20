2015 yılından beri Çorum Müftülüğü personeli olarak görev yapan İmam Hatip Şener Buğdaycı, Ankara’da bir süredir tedavi görmekte iken Çorum’a getirildi. Burada durumu ağırlaşan Buğdaycı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Amasya Gümüşhacıköy nüfusuna kayıtlı evli ve 3 çocuk babası Buğdaycı'nın cenazesi Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi. İl Müftüsü Muharrem Biçer’in cenaze namazını kıldırdığı Buğdaycı’nın cenazesine ailesi ile birlikte Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, çok sayıda din görevlisi ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.