İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Müftü Yardımcıları öncülüğünde deprem bölgesinde başlayan manevi destek hizmetleri, ilçe müftüleri ve din görevlilerinden oluşan yeni ekiplerle devam ediyor. İl ve ilçe Müftülükleri din gönüllülerinden oluşan 20 kişilik altıncı ekip, Kahramanmaraş merkezdeki depremzedelere manevi destek hizmeti sunmak üzere yardım yüklü 2 minibüs ile yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Diyanet personeli deprem bölgesinde neler mi yapıyor? Çadırları tek tek gezerek depremzede ailelere yurdun dört bir yanından gönderilen yardım malzemelerini dağıtıyor. Gece-gündüz demeden sahada olarak irşat ve manevi rehberlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Cenaze işlemleri için de yoğun bir mesai harcayarak cenazelerin yıkanması, namazlarının kıldırılması ve defin işlemleri gibi faaliyetlerde bulunuyor. Bizlerde Çorum Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi olarak depremin yaşandığı ilk günden bu yana 6 TIR dolusu insani yardım malzemesi göndererek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştık. Şimdiye kadar 6 ekipten oluşan 120 din gönüllümüz ile de bölgede manevi rehberlik hizmetinde bulunduk. Yardımlarımız yine devam edecektir.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

