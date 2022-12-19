Çorum İl Müftülüğü’nde düzenlenen törene Vali Çiftçi ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya, Müftülük personeli, İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu öğreticileri katıldı.

Bugüne kadar başarılı çalışmalarda bulunan ve üç kez başarı belgesi alan Müftülük personeli, İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu öğreticilerini kutlayan Vali Çiftçi daha sonra hepsine üstün başarı belgelerini dağıttı.

Turhan Candan ile Muharrem Biçer de başarılı din görevlilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

