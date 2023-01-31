Müftülük’te din görevlilerine yönelik düzenlenen aylık değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Orhan ile birlikte İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Fatih Kaya da katıldı.

Toplantıda selamlama konuşması yapan Vali Yardımcısı Orhan, din görevlilerine kamu görevi yürütenlerin yaşamın her alanında tavır ve davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatırken “Din görevlisi yaşantısıyla, kılık kıyafetiyle ve bilgisiyle topluma örnek olmalıdır. Bu hususa çok dikkat etmenizi rica ediyorum.” dedi.

2022 yılı Ramazan ayında hatimle teravih namazı kıldıran hafız din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzalı belgelerini, Vali Yardımcısı Orhan takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Daha sonra toplantı, aylık mutat bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi.

(Uğur GÖRKEM)

