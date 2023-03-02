Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından ilimizde misafir edilen depremzede aileleri, İl Müftülüğü manevi danışmanları ve din görevlileri yalnız bırakmıyor.

Depremlerden etkilenen şehirlerden gelerek ilimize yerleşen afetzedeler, İl Müftülüğü görevlileri tarafından ziyaret edilerek Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nce maddi ihtiyaçları karşılanırken, din görevlileri ve Diyanet Gençlik Merkezi çalışanları tarafından ise manevi rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Din görevlileri ziyaretlerde çocuklar ve gençlere Diyanet Gençlik Merkezi’nde genç gönüllüler tarafından hazırlanan moral paketleri hediye ediliyor.



(Volkan SINAYUÇ)

