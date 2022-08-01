İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ALŞET) Başkanı Zeki Dilmen, Ankara'daki cemevlerine yapılan saldırıyı kınayarak, “Alevi milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır” dedi.

Geçmişte alevi,sünni, laz, çerkez denilerek gençliği uçurumlardan attıklarını kaydeden Dilmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Artık Türk milleti uyandı. Bir daha ne Çorum, ne de Sivas olmaya niyetimiz var.

Biz birlikte bir ülkeyiz ve Türkiye’yiz. Güzel ülkemizi karıştırmak isteyen hainler gücünüz yetmeyecek bundan sonra gençliğin kavga etmesine, kardeş kardeşin kanını akıtmasına.

Biz biriz birlikteyiz bilesiniz geçmişte yedi düvele karşı alevi. Sünni. Laz. Kürt. Türk. Beraber savaşarak türkiye cumhuriyeti olduk bire hainler artık kandıramazsınız bizi.” (Haber Merkezi)