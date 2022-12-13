Seçildiği günden itibaren ayakkabıcı esnafı ve oda üyelerine yönelik olarak farklı organizasyonlar düzenleyen Cumhur Palabıyık, üyeleri bir araya getirmenin yanı sıra sektörün gelişmesi için de çalışmalar yapıyor. Palabıyık ve ekibi geçmişi de unutmuyor.

Son olarak da geçmiş dönemlerde oda başkanlığı yapan ve hayatını kaybeden eski oda başkanları Osman Semerciöz, İhsan Dalyan ve Hasan Coşgun ile geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oda üyeleri Ali Alkan ve Ömer İlbaş anısına mevlid yemeği verildi.

Ayakkabıcılar Arastası'ndaki yemeğe Oda Başkanı Cumhur Palabayık ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ayakkabıcı esnafı, eski başkan ve üyelerin aileleri katıldı. Cumhur Palabıyık, geçmişte odaya hizmet veren başkanları unutmalarının mümkün olmadığını belirterek, her birine ayrı ayrı teşekkür ederken, Allah’tan rahmet diledi.

Oda üyeleri de Palabıyık’ın verdiği hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını dile getirirken, özellikle de meslek büyükleri ve eski başkanlarının unutulmamasından dolayı kendisine teşekkür ettiler.



(Volkan SINAYUÇ)

