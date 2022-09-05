Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ilk ihale saat 14.00’de başladı. Buna göre mülkiyeti Belediye’ye ait olan Tarihi Velipaşa Hanı’nda bulunan 9/D - 9/E numaralı işyerleri ile birlikte, 9/B, 9/C, 9/F, 9/H numaralı iş yerleri ise ayrı ayrı olmak üzere 5 yıllığına kiraya verildi. 5 işyerinden ikisi Nurettin Karaca Arap Ali Özcan tarafından yıllığı 5 bin TL + KDV üzerinden kiralandı.

Belediye daha sonra yine mülkiyetinde bulunan Dikiciler Arastası’ndaki 15 dükkanı ihale ile 3 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenledi. Saat 15,00’da başlayan ihalede 4 dükkan yıllığı 2 bin 600 TL + KDV üzerinden Abdulsamet Poyraz, Abdul Sedat Sönmez, Abdullah Batum ve Ömer Şahinbaş tarafından kiralandı.



(Samet YILMAZ)

