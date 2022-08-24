Seminerde Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele, teknoloji, internet, bilgisayar, tablet, mahremiyet gibi konular anlatıldı. Eğitim semineri öğrencilere sorulan soru ve cevaplar şeklinde devam etti.

Seminerde öğrencilere bağımlılığın zararlarını anlatılarak Allah’ın kendilerine emanet olarak verdiği nimetlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğinin altı çizildi. Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla sohbet ettik. İkramlar da bulunduk. Bize vakit ayıran çok değerli camii hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



(Haber Merkezi)

