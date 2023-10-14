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Çorum’da devriye gezen mahalle ve çarşı bekçilerini gören yaşı küçük iki çocuk bindikleri motosikleti yol ortasına bırakarak kaçtılar.



Olay Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi kovalayan devriyeleri gören iki çocuk bindikleri motosikleti yol ortasına bırakarak kaçmaya başladılar.



Motosikleti muhafaza altına alan devriyeler polis ekiplerinden takviye istediler. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan aramada motosikletin üzerinde olduğu bir çocuk yakalanırken sürücü olay yerinden kaçmayı başardı.

Üzerinde plaka bulunmayan motosikletin yapılan incelemesinde motor ve şase numaralarının olmadığı belirlendi.

Motosiklet çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.