Alınan bilgiye göre Bayram Sakmak (70), Sungurlu ilçesi Beylice Köyü’nde traktörü ile tarlasında çalıştığı esnada uçurumdan yuvarlandı.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yuvarlanan traktörün altından itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Sakmak, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram Sakmak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

