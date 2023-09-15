Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahmet Pehlivan yaptığı açıklamada, “Üreticiler olarak tarlada verdiğimiz emeğin, gayretin neticesini alacağımız Çorum Şeker Fabrikası’nın 2023-2024 yılı şeker pancarı alım kampanya dönemi 13 Eylül itibariyle başlamıştır. Kampanya döneminin sağlıklı bir şekilde yürümesini, sorunsuz, sıkıntısız bitmesini temenni ediyorum” dedi.

Şeker pancarı tarımının ülkemizde sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olduğunu, tarımın sanayiye entegre olmasını sağlayarak gıda sanayinin temel taşını oluşturduğunu hatırlatan Pehlivan açıklamasında: “Nakliye ve hizmet sektörlerine doğrudan katkı sağlayan şeker pancarı, çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, ailenin tüm fertlerine çalışma ve istihdam imkânı sağlayan, yan ürünlerinin tamamı değerlendirilen bir bitki olmasının yanı sıra, üretim ve işlenme periyodu içinde kullanılan girdiler ile birçok sektörde dolaylı olarak katma değeri artırıcı önemli bir rol oynamaktadır” görüşüne yer verdi.

Çorum Şeker Fabrikası’nın yaptığı yenilikler ve yatırımlarla yeni bir kampanya dönemine daha girdiğini hatırlatan Pehlivan şu görüşlere yer verdi: “Fabrikamızın kampanya döneminde gerek söküm gerek nakliye gerek tesellüm gerekse fire ve polar konularında üreticilerimizi mağdur etmeyeceklerini ümit ediyorum. Başta fabrika yöneticileri ve idarecileri olmak üzere kampanya boyunca çaba gösteren tüm fabrika çalışanlarına, ürününü teslim için fabrikaya nakleden çiftçi ve nakliyeci kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum.

Devletimizin, 2023-2024 yılı şeker pancarı alım fiyatlarını, üreticilerimizi üzmeyecek, emeklerinin karşılığını verecek ve şeker pancarı üretimini sekteye uğratmayacak bir bedelle bir an önce açıklamasını bekliyor. Bu vesile ile Çorum Şeker Fabrikasının 2023-2024 yılı kampanya döneminin fabrikamıza, üreticilerimize, nakliyecilerimize, tüm tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç sağlamasını temenni ediyorum”