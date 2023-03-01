Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çadır kenti ziyaret etti.

Afşin’de koordinatör vali olarak görev yapan ve çalışmaları organize eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete bilgiler verirken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve bazı protokol üyeleri de ziyaret ve inceleme sırasında hazır bulundu.

Bazı bakanların da eşlik ettiği ziyareti değerlendiren Belediye Başkanı Aşgın, “İlk günden beri yanında olduğumuz Afşin'imizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın programına eşlik ettik. Devlet ve millet el ele bugünleri de atlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Maddi külfetlerini hafifletecek adımları atıyoruz. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelerimize 3 ila 5 bin lira kira yardımı yapıyoruz. 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz” dedi.

“Gerek hava şartları, gerekse deprem alanının genişliği sebebiyle çeşitli zorluklarla karşılaşmış olsak da ilk günden itibaren sizlerin yanındayız” sözleriyle açıklamasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ilçemizi bir an önce ayağa kaldırmanın gayreti içinde olduk. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Afşin’de de deprem sonrasında yaraların hızla sarılmaya başlandığını görüyoruz. Bugüne kadar köylerle birlikte ilçemizde ihtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı. Toplam 842 adet konteynerin kurulumu için altyapı çalışmaları devam ediyor. Gıda temini, içme suyu, elektrik ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hamdolsun her hangi bir sıkıntı kalmadı.”

Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına da, acil ihtiyaçları için 100 bin lira verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10’ar bin lira ödeme yapıyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için de yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yitip giden canlarımızı geri getiremesek de, Allah’ın izniyle, ilçemizdeki maddi kayıplarımızın tamamını telafi edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerden devletinize ve hükûmetinize güvenmenizi istiyorum. Acımız ne kadar büyük olursa olsun, inancımız ve irademiz de o derece kuvvetlidir”

Erdoğan ve beraberindekiler, burada kurulan çadır kenti ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

