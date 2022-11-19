DT oyuncuları, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Aydın, Denizli, Edirne, Niğde, Rize, Düzce, Ordu, Nevşehir, Çanakkale ve Kayseri’deki oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak.
Turne programı çerçevesinde Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Turgut Özakman’ın yazdığı ve Mithat Erdemli’nin yönettiği "Ocak" adlı oyun, 22-23 Kasım'da Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, 25-26 Kasım'da Malatya DT Sahnesi’nde sergilenecek.
Donald Margulies’in yazdığı, Murat Somay’ın çevirdiği, Jason Hale’in yönettiği "Toplu Hikayeler", 22-23 Kasım'da Samsun DT Sahnesi'nde, 25-26 Kasım'da ise Çorum DT Sahnesi’nde izleyenlerin beğenisine sunulacak.