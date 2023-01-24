ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 167 sayılı Yeraltı suları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltı suları Tüzüğü' nün 9. maddesi ve Yeraltı suları Teknik Yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince yeraltı suyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşa edilecek su sondaj kuyusu, galeri-tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2023 yılında aşağıda belirtilen dallarda sınav yapılacak.



1- I. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi



2. L. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi



3. I.Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi



4. II. Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi



5. II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi



6. II. Sınıf Galeri-Tünelci-Kuyucu Yeterlik Belgesi



7. Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi



Sınavlar iki ilde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2. sınav yerinde sınava katılabilecek. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecek.



Sınav yeri ve tarihleri



1. Sınav Yeri: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü /ADANA Tesisleri

Yazılı Sınav Tarihi: 28 / ŞUBAT / 2023

Sabah oturumu: 09:30

Öğleden sonra oturumu: 14:30

Sözlü Sınav Yeri: DSİ 5. Sondaj Sb. Müd./ADANA Tesisleri

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 01 / MART / 2023 saat: 09:30

Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 02 / MART /2023

Sonuçların açıklanması: 03 / MART / 2023



Son Başvuru Tarihi: 10 / ŞUBAT / 2023



2. Sınav Yeri: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN Tesisleri

Yazılı Sınav Tarihi: 14 / MART / 2023

Sabah oturumu: 09:30

Öğleden sonra oturumu: 14:30

Sözlü Sınav Yeri: DSİ 15. Sondaj Sb. Müd. /AYDIN Tesisleri

Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 15 / MART / 2023 saat: 09:30

Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 16 / MART / 2023

Sonuçların açıklanması: 17 / MART / 2023



Son Başvuru Tarihi: 24 /ŞUBAT / 2023



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