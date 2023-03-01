İl Genel Meclisi’nin dün başlayan Mart ayı oturumunda gündem dışı bölümde konuşan Bektaş, “Acımız çok büyük. Afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Devletimiz maddi-manevi tüm imkânlarını kullanarak afet bölgesine her türlü desteği sağladı” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı ise devletin varıyla yoğuyla ilk günden itibaren afet bölgesinde olduğunu belirtti. 11 ili etkileyen çok büyük bir afet yaşandığını kaydeden Nalçacı, “Tabi ki çalışmalarda aksaklıklar olmuş olabilir ama bu tamamen bölgenin şartlarından dolayı. Acımız büyük, yaralarımız büyük” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında kentsel dönüşümle ilgili çağrıda bulunan Nalçacı, “Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme karşı duyarsız kalmamalı. Her şey maliyet değil. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüme ‘evet’ demeli ve bir an önce yaptırmalı” dedi.

“DEVLET İLK GÜNDEN İTİBAREN MİLLETİNİN YANINDA”

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da yaptığı konuşmada devletin millet için, milletin de devlet için var olduğunu söyleyerek, “Asrın felaketi yaşandı. Devletimiz ve milletimiz bu sınavı çok güzel şekilde veriyor. Devletimiz ilk gününden itibaren milletin yanında oldu. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“YARALARIMIZI DAYANIŞMA İLE SARACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, afet bölgesinde yaşanan acıların dayanışma ile giderileceğini dile getirdi.

“Sözün bittiği yerdeyiz” diyen Bek, “81 ilde 85 milyon vatandaşımızın yüreğinde tarifi olmayan büyük acılar yaşandı. Bundan sonra tek gündemimiz deprem yarasını birlikte sarmak olacaktır. Yaralarımızı dayanışma ile saracağız” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

