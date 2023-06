Gözlerini açtıkları her güne sansasyonel iddialar ve inanılması güç olaylarla başladıklarını kaydeden Taş, “Bir yandan devlet kurumlarında yapılan yolsuzlukların ayyuka çıkması, bir yandan ne olduğu belirsiz kişilerin polis memurlarına saldırması, bir yandan had bilmezlerin kendini peygamber efendimiz ile karşılaştırması, bir yandan ise elektrik ve doğalgaz zamları” ifadelerini kullandı.

Öncelikli olarak polis memuruna saldıran şahsın beslenmiş olduğu kaynağın icraattan çok şaibeli olaylar ile ülke gündemini meşgul ettiğini belirten Taş, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bunlara alışmayı reddediyoruz. Zira, bizler temsil etmiş olduğumuz siyasi mecra gereği batıl olan her şeyle mücadele etmeyi kendine düstur edindik, bundan geri adım da atmıyoruz. Polisi darp eden gençlik kolları başkanı nasıl ki layığını bulduysa, adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan vekiliniz de layığını bulana dek mücadelemize devam edeceğiz. Buradan şu soruyu malum partinin yöneticilerine soruyoruz. Paralarını dövize çevirenler vatan haini terörist ise; polise saldıran, rüşvet ve yolsuzluk yapanlar nedir? Bu soruyu siyasi bir soru olarak sormuyoruz, bu soruyu vicdanlarınıza seslenmek soruyoruz. İçinizdeki vicdan sahiplerinin bu soruyu sahiplenmesi umudunu taşıyoruz.

Diğer bir yandan iktidarın dış destekçisi, ne olduğu belli olmayan dilinden vatanı cebinden hakkı olmayanı aldığınızda geriye bir şeyi kalmayacak olan bir siyasi parti genel başkanı akılları dumura uğratan sözler ile kendi siyasi fiyaskosunu örtbas etmeye çalışıyor. Peygamber efendimiz ve ashabının ayağındaki toz olamayacak şahsiyet, peygamber ve ashabını geride bıraktıklarını söylüyor. Kendisini tuttuğu batıl yoldan çevirecek telkinimiz ve kibrini teskin edecek söylemlerimize kulak vermesini canı gönülden istiyoruz. Tuttuğunuz batıl yoldan kurtulmanız ancak milli görüş prensiplerini benimsemekle olur. Milli görüş prensiplerini öğrenip bu yolundan dönmesi için kendisine partimizin hazırlamış olduğu milli görüş prensipleri kitabımızı bu vesileyle göndereceğiz. Göndereceğiz ki okuyup öğrensin, zira bilenin bilmeyene olanın olmayana borcu vardır.

Kıymetli hemşerilerimiz, pek kıymetli ve aziz Türk Milleti! Zor günlerden geçtiğimizi zam sağanağı altında ekonomik olarak ezildiğimizi görüyoruz. Ancak müsterih olunuz. Yeniden Refah Partisi baharın ve güzel günlerin müjdeleyicisi olan o tek çiçektir. Tek çiçekle bahar gelmez ancak o tek çiçek baharın müjdecisi olarak her şartta yanınızdadır. Bizler sizlere güveniyoruz. Halkımızın karşısında olan her batıl ile mücadelemize devam ettiğimiz kamuoyuna duyurulur.” (Haber Merkezi)