Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte sadece poliklinik hizmeti veren “eski devlet hastanesi” tekrar Çorum’un sağlık sektörüne kazandırılıyor.

Eski Devlet Hastanesi’nin 17 Mart’ta Sağlık Bakanlığınca ihale edileceğini bildiren Milletvekili Ceylan, “Bahçelievler Mahallesi’ndeki eski hastanemizin bulunduğu alanda yapılacak olan 200 yataklı B grubu devlet hastanemiz 2. Basamak Devlet hastanesi tüm özelliklerini taşıyacak. Ayrıca bu alanda mevcut eski C blok olarak adlandırılan binanın da güçlendirmesi yapılarak yataklı servis olarak hizmet vermesi sağlanacaktır. Yeni hastanemiz inşaat ihalesi 17.03.2023 tarihinde saat 10.00’da Sağlık Bakanlığımızca yapılacaktır. İhale sonrası en kısa sürede inşaatına başlanacak olup, Çorum halkına hizmete sunulması planlanmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)

