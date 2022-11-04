Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Karapıçak şu görüşe yer verdi; “Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i ziyaret ederek hayır dualarını, emir ve talimatlarını aldık. Tüm teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Türk-İslam Dünyası adına duamızdır; Saygıdeğer Genel Başkanım, Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

