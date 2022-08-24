Ankara Bilkent Otel'de gerçekleşen İl Başkanları toplantısından sonra Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk ile birebir görüşen Babacan, Yozgat mitingi hakkında değerlendirmeler yaptı.

Çorum ve çevresinde Yozgat mitingine ait tüm billboard reklamlarının sözleşme süresinin dolmamasına rağmen kaldırılarak sansürlenmesinin iktidarın yapılacak olan ilk seçimde kaybedeceğinin işareti olduğunu savunan Babacan, tehdit veya zorlama usulü değil tamamen gönüllü, severek katılan Yozgat’taki coşkulu kalabalığın ardından Çorum'da miting yapmak istediklerini ve gerekli çalışmaların bugünden itibaren başladığını söyledi. (Haber Merkezi)

