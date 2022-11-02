Çorum Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım ile görüşen Çabuk, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Görüşmemiz neticesinde Türk Kızılay’ı tüm vatandaşlarımızın derdine deva oluyor. Geleceğimiz olan gençlerimize, misafirimiz olan öğrencilerimize barınma yardımı, burs, yeni yapılan mobil ikram aracı ile tüm halkımıza yiyecek desteği, düşük gelirli vatandaşlarımıza kıyafet yardımından tutunda birçok konuda aktif olarak yardımlarda bulunan ve tam anlamıyla bir deva kapısı olarak sahada yer almaktalar.

Bizler de bu yola çıkarken dediğimiz gibi Türkiye’nin devası olacağız ve bu deva damlalarına bir yenisi katmak için vatandaşlarımızın gerçek devası olan bir kurumu ziyaret ederek ve destek olarak bir adım daha atmış olduk.

Çorum Kızılay İl Müdürümüz Tuğrul Yıldırım ve çalışma arkadaşlarına ev sahiplikleri için, yapmış oldukları bu güzel çalışmalar için teşekkür eder, içerisinde bulunduğumuz Kızılay Haftası’ndan ötürü de ayrıca Kızılay Haftalarını kutlarız.”

(Haber Merkezi)

