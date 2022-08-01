Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl ve Merkez İlçe Teşkilatı, haftasonu cemevlerine yapılan saldırıları kınadı.

DEVA Partisi İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na Muharrem ayının başlaması ve 30 Temmuz 2022 akşamı Ankara’da cemevlerine yönelik yapılan çirkin saldırılar dolayısıyla üzüntülerini paylaşmak için ziyaret gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlik ve beraberliğimize hiçbir gücün gölge düşüremeyeceği üzerine dostane bir sohbet gerçekleştirildi.

DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, yetkililerin bu olayı tüm yönleri ile araştırmalarını ve saldırıların arkasındaki kardeşliğimize kast eden karanlık odakları ortaya çıkarması zaruri olduğunu belirtti.

Çabuk, “Bugün bu ziyaret vesileyle Alevi halkımızın kardeşleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor, Hak Tealadan tutulan Yas-ı Muharrem oruçlarını kabul buyurmasını niyaz ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)