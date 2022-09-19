DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk yayınladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi: “İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir.

Tarafsız ve ilkeli gazeteciliğin temsilcilerinden ÇORUM HABER Gazetesi kurucusu Mehmet YOLYAPAR Bey’in meslek hayatında 53.yılını, aynı zamanda ilkeli, objektif olarak yayın hayatına devam eden Çorum Haber Gazetesi’nin 38. yılını kutluyor ve saygıdeğer çalışanlarına başarılar diliyoruz. Nice güzel, başarılı yayınlara”

(Haber Merkezi)

