Deva Partisi’nin işlerinde uzman, çalışkan, umut dolu kadrolarıyla damla damla sürekli büyüdüğünü kaydeden Çabuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevincimizde de, üzüntümüzde de beraberdik. Koskoca bir aile olduk.

Çok güzel işlere imza attık.

Siyasette yepyeni bir yol açtık. Ülkemizde daha önce görülmemiş kapsamlı çalışmaları, Ekonomiden tarıma, afet yönetiminden sosyal politikalara, eğitimden adil yargıya, yerel yönetimlerden çevre ve iklim değişikliğine, kalkınmadan dış politika ve güvenliğe varıncaya kadar 24 eylem planlarımızı hazırladık.

Masa başında durmadık, köşe bucak ülkemizin her yerine gidip derdi asıl sahibinden dinledik. Kendi kendimize çalışmadık, alanında uzman herkesin kapısını çaldık, fikrini aldık. İlk günkü gücümüzü ve umudumuzu daha da artırdık.

Demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız; özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı. Üç sene az değil ama önümüzde çok uzun yıllar, çok uzun yollar var. Bu yolda birlikte nice büyük başarılara imza atacağız. 3 yıl önce 90 kişi ile başlanılan yolculuk, bugün milyonların umudu olan partimizin üçüncü yaşı kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

