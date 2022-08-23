Deva Partisi’nin ekonomi kurmayları, İskilip ve Çorum ziyaretlerinden sonra Deva Partisi’nin iktidarı döneminde ekonomide atacağı adımları ve Ekonomi Politikaları Eylem Planı’nın açıklanacağı halka açık toplantıda konuşacak. Toplantı, saat 15.00’de Çorum Ticaret Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıya, iş dünyası, esnaf, çiftçi ve tüm kesimlerden Çorum’a dair sözü olan herkesin davetli olduğunu kaydeden İl Başkanı Elvan Can Çabuk, sorunları dile getirirken çözümlerinin hazır olduğunu ve ekonomiden tarıma, adil yargıdan eğitime, çevre ve iklim değişikliğinden yerel yönetimlere kadar 11 tane eylem ve çözüm planlarının hazır olduğunu ve kamuoyuna açıkladıklarını söyledi. (Haber Merkezi)

