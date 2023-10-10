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Çorum, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor.

Teknik toplantısı bu akşam gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'nda, 51 ilden 266 takım, 781 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda yapılacak. Yarınki müsabakalar saat 09.00'da başlayacak olup, şampiyona 15 Ekim'de sona erecek.

Çorum, 51 ilden 781 sporcunun yanı sıra, 5 gün boyunca idareci, antrenör ve hakemlerle birlikte yaklaşık 1000 kişiyi ağırlayacak. Bu da, Çorum'un tanıtımına ve ekonomisine büyük bir katkı anlamına geliyor.

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'ndaki hazırlıklar bu akşam itibariyle tamamlanırken, Çorum'un her yönüyle dev organizasyona hazır olduğu belirtildi.

ÇORUM'DAN 38 SPORCU

Yarın Çorum'da başlayacak ve 5 gün sürecek 15 Yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Çorum'u 38 sporcu temsil edecek.

Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü, Zübeyde Hanım Spor Kulübü, Osmancık Badminton Spor Kulübü, Osmancık Gençlik ve Spor Kulübü, Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kızılırmak Badminton Spor Kulübü, Osmancık Kandiber Badminton Spor Kulübü, Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü, Osmancık Güngör Spor Kulübü, Çorum Gençlikspor, Yazıçarşı Gençlikspor ve Mecitözü'nden Çorum'u temsil edecek sporcular şunlar: Yağmur Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Çağan Boyar, Işıl Banu Uluhan, Haşim Kağan Töremiş, Kutay Gökgöz, Eslem Köroğlu, Kıvanç Gökgöz, Eyüp Koçak, Musab Şerbetci, Gökhan Alnıdelik, Furkan Alnıdelik, Yakup Talha Şerbetci, Engin Makineci, Emir Coşkun, Aysu Tuana Zor, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Ali Yetişgen, Ahmet Said Topuz, Ömer Efe Özçalıkuşu, Elvin Elif Duman, Yağmur Elmas Köle, Ceylin Ela Doğanay, Elifnaz Uzun, Alya Çam, Selen Çınar, Eymen Çınar, Zeynep Aydın, Hatice Mol, Ahmet Selim Turpoğlu, Adem Çöl, Zahide Dinç, Meliha Aksoy, Elif Ebru Berçin, Öykü Filiz, Ensar Enver Çetin, Buğlem Koç ve Büşra Şenoğlu.

