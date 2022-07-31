Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ilçeye hibe edilen minibüsle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Şahiner, “Birinci dönem belediye başkanlığım sırasında AK Partili bütün Büyükşehir Belediyelerinden defalarca araç, gereç ve malzeme talep ettim, maalesef hiçbir belediyeden yardım göremedim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Sungurlu Belediyesi’ne bir minibüs hibe edildi. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Başkan Şahiner, Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sungurlu Belediyesi’ne bir minibüs hibe ettiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından paylaşıma ve yapılan haberlere yorum yapan vatandaşlar, aracın eski olması nedeniyle tepki göstermişti.

NEDEN BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ?

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Birinci dönem belediye başkanlığım sırasında AK Partili bütün Büyükşehir Belediyelerinden defalarca araç, gereç ve malzeme talep ettim, maalesef hiçbir belediyeden yardım göremedim. Şimdi İttifak ortağımız olan belediyelerden gelen yardımlar neden birilerini rahatsız ediyor?" diye sordu.

"ONLARA KÖTÜ BİR HABERİM VAR!"

Başkan Şahiner, açıklamasının devamında "Dün mesire kafede milli servetimize zarar verenlere sevinen zihniyet ile bugün araç filomuza kazandırılan araçtan rahatsız olan zihniyet aynı güruhtur. Onlara kötü bir haberim var, belediyemize yardımlar gelmeye devam edecek” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)