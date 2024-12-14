Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçenin coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri bakımından hava, su ve doğa sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.

Cebeci, Obruk Barajı kenarında yer alan Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilçenin turizm potansiyelinin henüz keşfedilemediğini belirtti.

İlçenin coğrafi işaret tescilli Oğuzlar ceviziyle Türkiye'de tanındığına dikkati çeken Cebeci, ancak Obruk Barajı başta olmak üzere doğal güzelliklerinden henüz yeterince istifade edemediklerini kaydetti.

OĞUZLAR DOĞA SPORLARININ MERKEZİ OLACAK

Cebeci, konaklama ihtiyacının giderilmesi için baraj manzaralı bungalov evleri, otel, karavan park ve çadır parkları yapacaklarını aktararak, şunları söyledi: “Hava sporlarına uygun ilçemizde bu sene tekke dağı paraşüt alanımızı tescillendirerek, ilkini ve Çorum’da da ilk olan paraşüt festivalimizi yaptık. Paraşüt festivalini geleneksel hale getirerek her yıl yapacağız, bu festivalimizi off road turları, motor, cross, ATV turları gibi doğa sporları ile destekleyerek yaylarımızı turizme kazandıracağız.”

Cebeci, Oğuzlar yaylalarının bungalov evleri, karavan parkı ve çadır parklarıyla ile turizmin gözde yerlerinden olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Baraj manzaralı Çağıl tepe seyir teras ve mesire alanı projesinden de bahseden Cebeci, ilçede atıl vaziyette akan maden suyunun bulunduğu alanın da mesire alanı yapılacağını ve halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Tüm bunların yanında turizmin olmazsa olmazı sahil yolunun yapılmasının önemine değinen Cebeci, turizm noktasında gerçekleştirecekleri projelerin Çorum başta olmak üzere bölgesel bir katmadeğer oluşturacağının altını çizdi.

Oğuzlar’ın havası, doğası, barajı ile İç Anadolu’nun en önemli turizm bölgesi olmasını hedeflediklerini belirten Cebeci, bu noktada Vali, milletvekilleri, siyasi partiler, iş adamları, kurum müdürlerinden destek istedi.

Oğuzlar’ın Çorum turizminin kalbi olduğunu ve belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılmayacak kadar özel ve değerli olduğuna dikkati çeken Cebeci, şunları söyledi: “Gelin Oğuzlar’ı tatil yöresi yapalım. Derdim siyaset yapmak değil. Oğuzlarımızı hak ettiği noktaya taşımak. Bakir bir bölgeyi turizm cenneti yaparak tüm Çorum halkının hizmetine sokmak.”