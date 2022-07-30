AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Amatör Spor Kulüp temsilcileri ile yaptığı istişare toplantısında desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Ahmet Sami Ceylan Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, kulüp başkanları, yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, iktidarda oldukları süre içerisinde spora ve sporcuya önemli destekler verdiklerini söyledi. Bundan sonra da bu desteklerin artarak devam edeceğine vurgu yapan Ceylan, Çorum’a kazandırılacak olan spor yatırımlarının gençler açısından oldukça önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti.

Ceylan’ın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çorum’a kazandırılacak olan spor tesisleri ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Toplantı karşılıklı görüşlerin ifade edilmesi ile devam ederken, bazı kulüp yöneticileri amatör sporun eksiklikleri ve ihtiyaçları noktasında Ceylan’a taleplerini ilettiler.

Son bölümde toplantının asıl gündem maddesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum amatör kulüplerine malzeme alımı için gönderilen 1 milyon 300 bin TL’lik paranın dağıtımı konusuna geçildi. Malzeme dağıtımının adil ve şeffaf olması gerektiği bu konuda dikkatli olunması istendi. Yapılan görüşmeler sonucunda malzeme dağıtımının kulüplerin aktif lisanslı sporcu sayısı ve katıldıkları branşlara göre belirlenmesi ve dağıtımın şeffaf olması konusunda görüş birliğini varıldı.

Toplantıya katılan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı İl Özel İdaresi bütçesinden Amatör kulüpler için ayrılan ödeneğin artırılması gerektiğini Federasyon üye sayısının ve maliyetlerin artması nedeni ile bunun zaruri olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan önümüzdeki yıl malzeme alımı için Amatör kulüplere ayrılacak ödeneğin bir milyon lira olması için çalışma yapacaklarını söyledi. Ayrıca Ferhat Arıcı’nın bu istişare toplantılarının altı ayda bir yapılması teklifi kabul edildi.

(Rıfat KARA)