Yaklaşan seçimler nedeniyle bazı siyasilerin bu durumu fırsat bilerek oy devşirmeye kalktığını vurgulayan Derin, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun gün depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olma günüdür” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı’nın teşkilatları sahadadır” sözlerini eleştiren Muhammed Taha Derin, bu sözleri bir devlet adamı ciddiyetine yakıştıramadığını belirtti.

Şuan devleti AK Parti’nin temsil ettiğini ve iktidarın da bu durumdan nemalanmaması gerektiğini kaydeden Derin, “Böyle bir günde birlik ve beraberlikten söz etmiyor, yine siyaset yapıyorsunuz. Depremin siyaseti olmaz. Böylesine zor günlerde birbirimize daha sıkıca kenetlenmeliyiz. Gün Türkiye için seferberlik günüdür” dedi.

Tüm ittifakların insanları ayrıştıran değil birleştiren unsur olması gerektiğinin altını çizen Muhammed Taha Derin, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gelin her türlü ihtilafımızı bir kenara koyarak ele ele gönül gönüle verelim. Ortak kader bilincimizi bir kez daha harekete geçirelim. İlan edilen 7 günlük yas süresince sadece ve sadece acımız paylaşmaya ve yaralarımızı sarmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

