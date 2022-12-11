Beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar ile Merkez İlçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun da selamlarını ileten Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, esnafın dertlerini dinlerken çözümü noktasında ise fikir alışverişinde bulundu.

Esnafın her zaman olduğu gibi “Bugünkü halimize şükür” diyerek iş yerlerini açtığını vurgulayan Derin, vatandaşların alım gücünün düşmesinde dolayı çoğu esnafın yeterince ciro yapamadığını ifade etti.

Esnafın yüksek kiralardan, kabaran faturalardan şikayetçi olduğunu dile getiren Muhammed Taha Derin, esnafın kredi borcunu yine kredi çekerek kapattığını ve işlerini sürekli kredi çekerek idame ettirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşların daha önce beterin beteri vardı, şu an ise beterin daha da beteri bir durumla karşı kaşıya kaldıklarını anlatan Derin, kötüleşen ekonomik koşulların her kesimi etkilediğini kaydetti.

Bir esnafın “Söylenecek birçok söz var ama bu mevsimde Silivri soğuk olur” diye sitemde bulunduğunu aktaran Muhammed Taha Derin, toplum üzerinde oluşturulan korku psikolojisine de atıfta bulundu.

Esnafların kendilerinin ziyaret edilmesinden, sorunlarının dinlenmesinden oldukça memnun olduklarını vurgulayan Derin, ayrıca sadece seçim zamanı hatırlanmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

