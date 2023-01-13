Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Dere, her iki sporcudan da şampiyonluk sözü aldığını ifade ederken, takıma güvenini yineledi. Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Çorum FK’mızın yeni transferleri Hurşit Taşçı ve hemşehrimiz Selim Ilgaz, Çorum’a giderken ziyaretime geldiler. Futbolcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Kendilerinden şampiyonluk sözü aldım.

Tüm yeni transferlerimizin takımımıza büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum.

Yeni transferlerimize, mevcut kadromuza, teknik ekibimize ve yönetimimize inancımız tam.

Muhteşem taraftarımıza da bu kadroya sonuna kadar destek olmak, stadımızı doldurmak yakışır. Biz şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

