Bu kapsamda MHP Çorum İl Başkanlığı’nın organizesi ise “Adım Adım 2023 Köyüm Benim” isimli program ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı ve Genel Merkez koordinasyonunda düzenlenen “Adım Adım 2023 Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” için Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Edis, MYK Üyesi Yüksel Aydın ve MYK Üyesi hemşehrimiz A. Kürşat Azkur Cuma ve Cumartesi günleri iki gün boyunca ilimiz merkez ve ilçe köylerinde muhtarlar ile köylü vatandaşlarla biraraya geldi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile İlçe Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları’nın yer aldığı sohbet toplantıları merkez Üyük, Ovasaray ve Abdalata Köyü, Sungurlu Kavşut Köyü, Boğazkale Yekbas Köyü, Uğurludağ Gökçeağaç Köyü, Bayat Akseki Köyü, İskilip Kayaağzı Köyü, Oğuzlar Derinöz Köyü, Laçin Narlı Köyü, Dodurga Dikenli Köyü, Kargı Hacıhamza Köyü, Osmancık Girinoğlu Köyü, Alaca Gazipaşa Köyü, Ortaköy Karahacip Köyü ve Mecitözü Kışlacık Köyü’nde gerçekleştirildi.

Etkinliklerde konuşan MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Kürşat Azkur, makam derdiyle değil, vatan derdiyle sahalarda olduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi’nin önce bölge toplantıları, Ankara’da “Analar Bacılar Kurultayı”nın ardından Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Gençlik Kurultay’ı düzenlediklerini ve bunların salgına rağmen yapıldığını belirten Azkur; “Adım Adım 2023” programı çerçevesinde şimdi de köylerde vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.

MHP’nin bunları yaparken herhangi bir makam derdiyle değil, vatan derdiyle sahaya çıkarak milletle bir araya gelerek kucaklaştığını dile getiren Azkur, “Derdimiz vatandır, makam değildir” diye konuştu.

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Yüksel Aydın da konuşmasında Cumhur İttifakı'nın her şeyi adaletli yapmaya çalıştığını, Cumhur İttifakı'nın samimi bir mücadele verdiğini vurgulayarak; “Biz inandığımız yolda, inandığımız ölçüde devam edeceğiz. Bu noktada hiç şüpheniz olmasın. Sizlere karşılıksız hizmet etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yaşasın Türk devleti, yaşasın Cumhur İttifakı. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

MYK Üyesi Hüseyin Edis ise konuşmasında tarımsal üretimin önemine işaret ederek, gücü, üreten kesimin elinde tutacağını, yaşanan ekonomik sıkıntının kısa sürede atlatılacağını dile getirdi.

MHP tarafından düzenlenen programlara vatandaşların da ilgi gösterdiği gözlendi.



(Volkan SINAYUÇ)

