6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen yardım seferberliğine 70’den 70’e, kadınından erkeğine her kesimden vatandaş gönülden destek vermişti. Çorum halkının seferber olduğu yardım kampanyasında büyük fedakarlıklarla çalışan gençler, adeta kahramanlaşmıştı. Belediye Taş Bina’da yardımların toplanması, tasnif edilmesi ve tırlara yüklenmesi sırasında büyük gayretle çalışan gençler, sergiledikleri özveriyle takdir topladı.

Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği afet döneminde sık sık gençlerle birlikte yardım tırlarını yükleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, o günlerde omuz omuza çalıştığı gençleri unutmadı. Başkan Aşgın, Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonu ile Çorumlu Obası’nda gençleri ağırladı. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Aşgın, afet döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından yardıma koşan gençlerin yardım malzemelerinin gönderilmesinde büyük çaba gösterdiklerini belirterek teşekkür etti. Başkan Aşgın “Yardım tırlarının yüklenmesine gönüllü olarak destek veren gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların kadirşinas davranışı ve vefası afetzedelerimiz için umut oldu. Yardım seferberliğine gönülden katkı veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da güzel işlerde birlikte olmayı temenni ediyorum. Gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Gençlerimize güveniyouz.” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan ve gençlik meclisi üyelerinin katıldığı programda gençlere ikramlarda bulunuldu.



