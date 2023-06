Deprem felaketinde evlerini kaybeden 8 bine yakın depremzede, Çorum'da misafir ediliyor. Bir kısmı ev kiralayarak ya da yakınlarının evinde barınan depremzedelerin bir kısmı da GSB yurtlarında kalıyor.

Kent merkezinde KYK’ya bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nda da 140'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 400 depremzede misafir ediliyor. Ailelerin ayrı odalarda kaldığı yurtta, depremzedelere üç öğün yemek veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün doktor ve hemşire görevlendirdiği revirde temel sağlık hizmeti alan depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince sosyal ve psikolojik destek veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri aracılığıyla yurttaki uygun alanlarda spor yapma imkanı bulan depremzedeler, yurt yönetimince oluşturulan hayır çarşısından da ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de depremzede ailelerin çocukları için eğitim imkanları sağlıyor. 6 yaşa kadar olan çocuklar, yurt binasındaki ana sınıfında eğitim görürken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de çevredeki okullara kaydettirilerek, eğitim hayatlarını sürdürüyor. Öğrenciler, yurt ve okul arasında ulaşımı ücretsiz servislerle sağlıyor.

"DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILIYOR VATANDAŞIMIZIN"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, depremin ardından Çorum'daki yurtlarda bine yakın kişinin misafir edildiğini söyledi.

Yurtta depremzedeler için bir kısmı bakanlığın önerdiği, bir kısmı da ihtiyaca göre kendi imkanlarıyla başlattıkları çalışmalar olduğunu belirten Çağlar, depremzedelerin travmayı atlatabilmesi ve günlük hayatlarını düzene sokması için gereken her çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Çocuklar için ana sınıfı ve Kur'an kursu, yetişkinler için spor ve el sanatları kursları açtıklarını anlatan Çağlar, çeşitli branşlardan antrenörlerin de yurttaki çocuklarla bir araya gelerek yeteneklerine göre onları yönlendirdiğini kaydetti.

Kız Öğrenci Yurdu'nda 50'ye yakın personelin 7 gün 24 saat görev yaptığına işaret eden Çağlar, şunları kaydetti:

“Gördüğümüz kadarıyla yüzde 100'e varan vatandaş memnuniyeti var. Çünkü devletimiz her türlü ihtiyacını karşılıyor vatandaşımızın. Sağlık Müdürlüğümüz burada doktor ve hemşire görevlendirerek revir oluşturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden, Milli Eğitim Müdürlüğünden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından, İŞKUR'dan görevliler buraya geliyor ve vatandaşlarımızın değişik taleplerine yönelik bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlarımız burada kapıdan dışarı çıkmadan gündelik hayatını yaşayabilecek her türlü imkan ve sosyal donatıya sahip.”

"EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNMÜŞLER"

Depremin ardından Malatya'dan ailesiyle Çorum'a gelen Adnan Çolak evlerinin ağır hasar gördüğünü belirterek, "Öyle bir ortamdan geldik ki bize göre yurdun ortamı çok iyi. Yurt görevlileri gerekeni de yapıyor. Kahvaltımızı, yemeğimizi veriyorlar, barınacak yerimiz var. Odalarımız da ayrı, namaz kılacak yerimiz var. Başka ne olsun, bir sıkıntı yok." dedi.

Kübra Doğan, depremin ardından anne ve babasının Malatya'dan Çorum'a geldiğini, buradan çok memnun kalmalarından dolayı kendisinin de çocuklarıyla kente geldiğini anlattı.

Aslen Çorumlu olan ve 33 yıldır Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Dursun Arslan, depremin ardından akrabalarının daveti üzerine Çorum'a geldiklerini, birkaç gün onlarda kaldıktan sonra AFAD aracılığıyla yurda yerleştiklerini kaydetti. (AA)