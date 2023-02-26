İskilip Belediyesi, Kahramanmaraş Afşin'de 3 bin kişiye İskilip Dolması ikram edecek. Yapımı uzun bir süreç olan tarihi yemek için İskilip Belediyesi personeli seferber oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; "Acılarımız çok büyük, devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sayın valimizle yaptığımız istişareler sonucunda depremzede vatandaşlarımıza Afşin’de tarihi İskilip dolması ikram etme kararı aldık. Allah devletimizi ve milletimizi felaketlerden korusun inşallah” dedi.

(Haber Merkezi)

