Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Yıldırım ve Mehmet Akış ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Okcu, “6 Şubat’ta meydana gelen deprem neticesinde ülkemiz yasa bürünmüştür.

Depremde ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ise sabırlar diliyoruz. Depremden yaralı olarak kurtulan ve enkaz altından saatler sonra çıkan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

Depremlerin Türkiye’nin kaderi olduğunu ifade eden Okcu, şunları söyledi:

“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ancak bu son deprem çok yıkıcı oldu ve ülke olarak yüreğimizi dağladı. Bizler aynı ülkenin insanları olarak bu acıları paylaşmamız lazım. Herkes elinden geldiği kadar maddi ve manevi yardım desteğini yapmalıdır.

Bizler de Çorum Emlak Müşavirleri Derneği olarak maddi ve manevi yardımın yanında depremzede kardeşlerimizin ilimizde yapacağı alım-satım ve kiralama işlerinden kesinlikle bir ücret almayacağız ve bu ücreti hiçbir şekilde karşı tarafa da yansıtmayacağız.

Mal sahiplerinden ricamız, lütfen bu dönemde kira artışı yapmayınız. Depremzedelere yardımcı olmalısınız. Mümkünse depremzedelerden kira dahi almayınız.

Bu arada depremde görev alan, her türlü maddi ve manevi yardımını esirgemeyen, gece-gündüz demeden, durup dinlenmeden kurtarma görevini yapan başta AFAD olmak üzere tüm görevlilerimize, asker ve polis kardeşlerimize ayrıca teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)

