Çorum Sanayi Sitesi esnafının desteğiyle üretilen sobalar Çorum Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen afetin ardından devlet-millet ele ele verip depremzedeler için seferber oldu. Çorum’da da depremin yaralarını sarmak için büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. İlk günden itibaren bütün imkânlarıyla deprem bölgesinin yardımına koşan Çorum Belediyesi, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısına duyarsız kalmayan Çorum halkı, yardım seferberliğine ortak oluyor.

MALZEME BELEDİYEDEN, ÜRETİM ESNAFTAN

Çorum Belediyesi ve Çorum Sanayi Sitesi esnafının işbirliğinde depremzedeler için soba üretiliyor. Soba üretiminde hammadde olarak kullanılan sac, Çorum Belediyesi tarafından karşılanırken Çorum Sanayi Sitesi esnafı da üretim aşamasına destek veriyor. İmece usulüyle kısa sürede tamamlanması beklenen 500 adet soba, Çorum Belediyesi tarafından deprem bölgesine ulaştırılacak.

Üretim aşaması Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren HGM Lazer’de başlıyor. HGM Lazer, Çorum Belediyesi tarafından temin edilen sacın kesimini ve bükümünü yaparken, imeceye katılan diğer sanayi esnafı da sobanın kaynak ve montajını gerçekleştiriyor.

Soba üretiminde belediye ve esnafın işbirliği yaptığını söyleyen HGM Lazer sahibi Mustafa Yetişgen, hammadde konusunda destek veren Çorum Belediyesi’ne ve üretim aşamasına katılan sanayi esnafına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, soba üretimine katkıda bulunan esnafa teşekkür etti. Başkan Aşgın “500 adet soba üretip göndermek üzere firmalarla işbirliği yaptık. Soba imalatı için Çorum Belediyesi olarak sac malzemesi temin ettik. Bu malzemelerle firmalarımız tarafından üretilen sobaları deprem bölgesine göndereceğiz.” dedi. (Haber Merkezi)

