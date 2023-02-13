Kampanya çerçevesinde daha önce gönderilen 2 TIR dolusu kıyafet, gıda, temizlik ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımların ardından şimdi de 1 TIR odun gönderildi.

Afet bölgesi Malatya - Doğanşehir’e gönderilmek üzere İl Başkanı Ümit Er ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz öncülüğünde, köy muhtarlarının desteği, Gençlik Kollarının yardımı ile toparlanan odunlar, TIR’a yüklenerek bölgeye gönderildi.

Odunların toparlanması ve TIR’a yüklenmesi sırasında İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin yanı sıra muhtarlar da destek oldu.

İl Başkanı Ümit Er, odun yardımlarının toparlanması sırasında kendilerine destek olan; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, Harmancık Köyü Muhtarı Erol Tan, Eymir Muhtarı Mehmet Kandemir, Eğerci Muhtarı Yaşar Genç, Yakuparpa Muhtarı Hasan Gözübüyük, Tatar Muhtarı Tunay Bilan, Sarinbey Muhtarı Tanju Çınar, Hamdiköy Muhtarı Hayati Serbes, Feruz Muhtarı Muhittin Sarıoğlu, Gökköy Muhtarı Aydın Zeren, Gemet Muhtarı Hacı Kaya, Çalyayla Muhtarı Yüksel Güreli, Keresteci İbrahim Zorlu ve diğer parti yöneticilerine teşekkür etti.

Ümit Er, deprem bölgesine yakacak yardımlarını göndermeye devam edeceklerini, köy muhtarları ile irtibat halinde çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

(Haber Merkezi)

