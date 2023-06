İskilipli Atıf Hoca Yurdu’nda ilk iftar buruk karşılanırken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar depremzedeleri yalnız bırakmadı. Hatay’dan Çorum’a gelen Mehmet Emin Civan, Çorum halkının kendilerine sahip çıktığını ve hiçbir yardımı esirgemediğini söyledi. Ramazan ayının ilk günü her zaman olduğu gibi yine ailesiyle beraber olduğunu ancak bu sefer farklı bir yerde olduğunu dile getiren Civan, “Her zaman kayınvalidemde toplanarak iftar yapardık. Bugün Çorum’dayız ama hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür yine birlikteyiz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” dedi.



“Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” diyen Kasım Aktemur ise, “Allah’tan gelen bir şey. Gönül isterdi ki memleketimizde olalım. Başımıza gelen olay büyük bir felaket. Allah kimselere göstermesin. Zor bir şey. Yapacak bir şey de yok. Şikayet mahiyetinde söylemiyorum, kendi soframızda yemeğimizi yiyebilirdik. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Çorum halkının yaptığı iyiliği unutmayacaklarını söyleyen Mahir Güler de, “Depremler nedeniyle Antakya’da büyük bir yıkım oldu. Şu anda Antakya merkezde oturulacak çok fazla ev yok. Yıkım çok büyük. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Zaman zaman depremler oluyordu. Büyüklerimizden Antakya depremleri ile ilgili anlattıklarını dinlerdik. Biz bunu kendimize konduramamıştık. Biz böyle deprem olmaz zannediyorduk ama demek ki deprem her an her yerde yanımızdaymış. Memleketten ayrı ilk Ramazan'ımız bu. Çorum halkı sağolsun bize çok iyi davrandı. Kaldığımız yurt olsun, esnaf olsun, vatandaş olsun bizim deprem bölgesinden geldiğimizi duyan herkes hayatımızı kolaylaştırmak için elinden geleni yaptılar. Bütün imkanları seferber ettiler. İnşallah en kısa sürede yurdumuza döneceğiz. Fakat Çorum halkının bize yaptığı iyiliği unutmayacağız” şeklinde konuştu.