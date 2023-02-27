Sungurlu sanayinde 1975 yılından beri hırdavat ve mobilya aksesuarları satışı yapan Kadakoğlu, depremzedelere destek olmak amacıyla motosikletini satışa çıkardı. Kısa süre içerisinde motosikletin satışını gerçekleştiren Osman Kadakoğlu, 80 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kadakoğlu, “Motosikletimin satışı 80 bin lira karşılığında gerçekleşmiştir. Alan kişiye hayırlı olsun. Satışından elde ettiğim geliri depremzedelere bağışladım. Allah herkesin bağışlarını kabul etsin. Allah devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

