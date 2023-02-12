İlçe halkının destekleri ile başlatılan yardım kampanyasında depremzedelerin güzünü güldüren Sungurlu belediyesi, ilçeye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için giyecek ve gıda bankası kurdu. Kadın Kültür Merkezi'nde içerisinde gıda malzemeleri, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşturulan yardım bölümünü ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, depremzede ailelerle yakından ilgilendi.

Başkan Şahiner, “Sizlerden gelen yardımlar ile kadın kültür merkezinde kurduğumuz mini mağaza-marketimizde, ilçemize yerleşen depremzede ailelerimizin tüm yiyecek ve giyecek eşyalarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.