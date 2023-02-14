Çorum, depremzedeler için seferber oldu. Deprem bölgesine yardım konusunda kendi imkânlarını seferber eden Çorum Belediyesi, şehrimizdeki kurumlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, odalar, esnaf, iş adamlarıyla da işbirliği yapıyor.

SEYYAR TUVALET VE ODUN DESTEĞİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bölgenin acil ihtiyaçlarından olan seyyar tuvalet ve çadır üretimine devam ettiklerini belirterek, maliyeti Safi Holding tarafından karşılanmak üzere bir fabrikada 15 adet seyyar tuvalet imal edildi ve derem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Bunun yanı sıra köylerde yaşayan vatandaşlarımız ve marangoz esnafımızın desteği ile yakacak odun yüklü tırımızı deprem bölgesine gönderiyoruz. Yine, Cumhuriyet Halk Partisi’nin talebi üzerine 3 tır odun gönderilmek üzere Çorum Belediyesi olarak kendilerine araç desteği sağladık. Milli birlikte ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

500 ADET SOBA ÜRETİLİYOR

Çorum Belediyesi depremzedelerin ısınma ihtiyacı için de soba gönderecek. Soba üretimi için işbirliği yaptıklarını ifade eden Aşgın, “İlk etapta 500 adet soba üretip göndermek üzere firmalarla işbirliği yaptık. Soba imalatı için Çorum Belediyesi olarak sac malzemesi temin ettik. Bu malzemelerle firmalarımız tarafından soba üretecek. En kısa sürede 500 adet sobayı deprem bölgesine göndereceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın, deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

