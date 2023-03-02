Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı merkez ve taşra teşkilatları tarafından afetzedelere yönelik maddi ve manevi yardımlar yapılarak deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu kapsamda İl Müftülüğü tarafından depremde vefat edenler için “Hatim Duası” programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an Kursları ve camilerde görevli din gönüllüleri ile vatandaşlar tarafından okunan hatm-i şeriflerin duası, Akşemsettin Camii’nde Yatsı namazı öncesi yapıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp salâvat-ı şerife ve tekbirlerle devam eden program, deprem bölgesinde vefat eden vatandaşların ruhuna hediye edilmek üzere İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından yapılan dua ile tamamlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

