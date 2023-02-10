İYİ Parti, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Çorum merkezde İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş’ın koordinasyonunda devam eden yardım kampanyasında parti binasına getirilen yardım malzemeleri, parti yöneticileri tarafından tasnif edilerek kolilere yerleştiriliyor.

Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, 10 ili derinden etkileyen, büyük bir yıkıma neden olan, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın yaralandığı deprem bölgesi için tüm partilileri, Çorum halkını ve hayırseverleri ellerinden geldiğince yardımcı olmaya davet ederek, kış ortasında milyonlarca insanın mağduriyet yaşadığını kaydetti. Odabaş, el ele, gönül gönüle yaraların sarılması gerektiğini vurguladı.

İl Başkanı Erkan Yıldız ise yardım kampanyasının ilçelerde de devam ettiğini, toplanan malzemelerin bugün itibariyle deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi.

Yıldız, yardım kampanyasına destek veren tüm İYİ’lere ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

İYİ Parti teşkilatları, deprem bölgesi için soba, uyku tulumu, battaniye, ısıtıcı, içlik, eldiven, atkı, çorap, bot, mont, bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped, temizlik malzemeleri ve çeşitli kıyafetlerin yanı sıra gıda malzemesi yardımlarını parti binasında kabul ediyor.

İYİ Partili yöneticiler, yardım malzemelerinin yeni olmasına dikkat edilmesini istedi. (Haber Merkezi)

