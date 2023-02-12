Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinde yardımlar sürüyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde etkilenen depremzedelere yardım amacıyla ülke genelinde başlatan yardım kampanyalarına Çorum halkı da sesiz kalmadı.

Gülabibey Mahallesi'nde hizmet veren Bağcılar Çay Ocağı önderliğinde başlatılan yardım kampanyası ile çay ocağı işletme sahipleri ve müşterileri depremden etkilenen vatandaşların yarasına bir nebze olsun melhem olmak için kolları sıvadı.

Her gün topladıkları temel ihtiyaç ve giyecekleri kendi elleriyle tırlara yükleyen mahalle sakinleri, kardeşliğe ve yardımseverliğe örnek teşkil ediyor. Yaşanan deprem gününden bugüne kadar yardımlara devam ederek, deprem bölgesine onlarca tır uğurlayan vatandaşlar, yaşanan felaketin acılarını sarana kadar yardımlara devam edeceklerinin altını çizdiler.

Bağcılar semti sakinlerinin yardımı ile deprem bölgesine aşevi kuracaklarını anlatan Çay ocağı işletmecileri, dün de 2 büyükbaş ve 2 adet de küçükbaş hayvan yardımında bulunulduğunu söylediler.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Bağcılar sakinleri, “Bugün kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde olma günüdür. Keşke böyle bir felaket yaşanmamış olsaydı ama maalesef yaşandı. Bu yaraları inşallah Allah'ın izniyle birlik olarak üstesinden geleceğiz” dediler.

(Haber Merkezi)

