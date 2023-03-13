8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Çorum Belediyesi Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Çorum’daki yurtlarda kalan depremzede misafirler için düzenlenen etkinlik Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Çorumlu kadınların depremzede misafirlere ikramlarda bulunduğu etkinliğe AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun eşi Huriye Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün eşi Seher Çöplü de katıldı.

Depremzede kadınlara moral vermek amacıyla gerçekleşen programa Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’in eşi Şule Güven de görüntülü görüşmeyle katıldı. Görüşme sırasında, Şule Güven’e ve depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Feyza Aşgın, Çorum halkının her zaman yalarında olduğuna ve yararlı birlikte saracaklarına vurgu yaptı. Aşgın “Bizler yanınızdayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu.



“ÇORUM’UN ARTIK BİZİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERİ VAR”

Çorum halkına teşekkür eden Şule Güven, “Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Çorum ve Afşin artık kardeş. Bundan sonra da güzel günlerde buluşalım inşallah. Çorumlu kardeşlerimiz Afşin halkını bağrına bastı. Çorum’un artık bizim için çok ayrı bir yeri var. Başımızın tacısınız, bizim kardeşimizsiniz. Bizler de Çorum halkını Afşin’de misafir etmek istiyoruz. Rabbimin izniyle bu günleri birlikte aşacağız” dedi.

Görüntülü görüşmeye katılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun eşi Huriye Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in eşi Füsun Gülser ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu’nun eşi Yasemin Uzunoğlu da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Programa katılan Afşinli depremzedeler de Çorum halkına teşekkür etti. Çorum’da gördükleri ilgiden ve yakınlıktan memnun olduklarını ifade eden depremzedeler, etkinliğe ev sahipliği yapan Feyza Aşgın’a teşekkür etti.

Program Kur-an’ı Kerim tilaveti ve sohbetle devam etti. Buhara Kültür Merkezi’nde ayrıca depremzede çocuklar için de palyaço, yüz boyama ve bowling etkinlikleri gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

