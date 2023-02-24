Depremin açtığı yaraları yeniden sarmak adına Çorum’da yeni bir hayat kuran Baysal ailesinin minik ferdi Emir Baysal artık Çorum Vefaspor’un başarısı için ter dökecek. Minik depremzede Emir Baysal için önceki gün Çorum Vefa Gençlikspor tarafından karşılaşama töreni düzenledi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı’nın da katıldığı törende minik Baysal’ı yeni takım arkadaşları alkışlarla karşıladı. Daha sonra ilk antrenmanına çıkan Emir Baysal’ın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.

Öte yandan Emir Baysal için ASKF Başkanı Ferhat Arıcı malzeme desteğinde bulundu. Arıcı, minik Emir’in antrenmanda kullanacağı eşofman, krampon, yağmurluk, şort, tişört gibi ihtiyaçlarının tamamını da karşıladı.

(Rıfat KARA)

